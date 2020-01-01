Snapdragon 865 против Snapdragon 720G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- На 3 МБ больше кэша третьего уровня
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 281K
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +64%
948
577
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +103%
3466
1710
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +113%
598555
281076
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Adreno 618
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|587 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|512
|128
|FLOPS
|1228 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|X55
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250
|SM7125
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
Опрос
116 (64.1%)
65 (35.9%)
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