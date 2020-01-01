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Snapdragon 875 против Snapdragon 865

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 598K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +13%
674481
Snapdragon 865
598335

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 650
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 587 МГц
Количество ALU 640 512
FLOPS - 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X55
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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Комментарии

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