Snapdragon 875 против Snapdragon 865
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 598K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +19%
1126
950
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +9%
3789
3486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +13%
674481
598335
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Adreno 650
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|700 МГц
|587 МГц
|Количество ALU
|640
|512
|FLOPS
|-
|1228 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
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