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Snapdragon 870 против Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 870
VS
Snapdragon 6 Gen 1
Snapdragon 870
Snapdragon 6 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22 Гбит/с)
  • На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 709K vs 499K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Snapdragon 6 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +42%
709119
Snapdragon 6 Gen 1
499030
CPU 194224 -
GPU 244668 -
Memory 120826 -
UX 147329 -
Total score 709119 499030
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 180.7 Mpixels/s -
Face detection 25 images/s -
Speech recognition 55.6 words/s -
Machine learning 56.8 images/s -
Camera shooting 27 images/s -
HTML 5 3.11 Mnodes/s -
SQLite 987.3 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 90% -
Graphics test 25 FPS -
Score 4304 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 102 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 107 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 49 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 6 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 4 нм
Количество транзисторов 10.3 млрд. -
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 670 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1372 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 22 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X62
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 2900 Мбит/с
Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AC SM6450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

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