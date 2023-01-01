Snapdragon 870 против Snapdragon 6 Gen 1 VS Snapdragon 870 Snapdragon 6 Gen 1 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 870 В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22 Гбит/с) На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)

На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц) Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 709K vs 499K Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров) Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 870 +42% 709119 Snapdragon 6 Gen 1 499030 CPU 194224 - GPU 244668 - Memory 120826 - UX 147329 - Total score 709119 499030 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 870 +32% 1005 Snapdragon 6 Gen 1 759 Multi-Core Score Snapdragon 870 +52% 3387 Snapdragon 6 Gen 1 2231 Image compression 180.7 Mpixels/s - Face detection 25 images/s - Speech recognition 55.6 words/s - Machine learning 56.8 images/s - Camera shooting 27 images/s - HTML 5 3.11 Mnodes/s - SQLite 987.3 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 870 4304 Snapdragon 6 Gen 1 н/д Stability 90% - Graphics test 25 FPS - Score 4304 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 102 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 107 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 49 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Black Shark 4

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 6 Gen 1

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 3200 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 512 КБ - Кэш L2 1 МБ - Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 4 нм Количество транзисторов 10.3 млрд. - TDP 6 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 650 Adreno Архитектура Adreno 600 Adreno 600 Частота GPU 670 МГц - Вычислительных блоков 2 - Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1372 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 22 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 200МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X55 X62 Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 2900 Мбит/с Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 1600 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Средний класс Номер модели SM8250-AC SM6450 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1