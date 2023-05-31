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Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • GPU: Adreno
  • Ядра: 8
  • Частота: 2200 МГц
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 6 сентября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
51
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
57

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
499030
Total score 499030
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
759
Multi-Core Score
2231

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 6 Gen 1AnTuTu v9
1. Motorola Moto G Stylus 5G (2023)493402

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Snapdragon 6 Gen 1 c графикой Adreno

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 22 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62
Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2900 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2022 года
Класс Средний класс
Номер модели SM6450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

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Комментарии

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Дмитрий 31 мая 2023 22:32
Не особо мне верится, что Qualcomm сделали нормальный процессор для людей, по любому где то подвох.
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