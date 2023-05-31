Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- GPU: Adreno
- Ядра: 8
- Частота: 2200 МГц
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 6 сентября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
51
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
57
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
499030
|Total score
|499030
GeekBench 5
Single-Core Score
759
Multi-Core Score
2231
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 6 Gen 1
|AnTuTu v9
|1. Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
|493402
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Snapdragon 6 Gen 1 c графикой Adreno
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 22 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X62
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2900 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1