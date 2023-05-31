Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno

Adreno Ядра: 8

8 Частота: 2200 МГц Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 6 сентября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.

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Обзор Производительность CPU 51 Производительность в играх 42 Энергоэффективность 94 Итоговая оценка 57

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 499030 Total score 499030 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 759 Multi-Core Score 2231

Смартфоны Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию Смартфоны с Snapdragon 6 Gen 1 AnTuTu v9 1. Motorola Moto G Stylus 5G (2023) 493402

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Snapdragon 6 Gen 1 c графикой Adreno

Центральный процессор Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель GPU Adreno Архитектура Adreno 600 Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 22 Гбит/сек Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Тип накопителя UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП Запись видео 4K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X62 Поддержка 4G LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 2900 Мбит/с Скорость загрузки До 1600 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC