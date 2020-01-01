Qualcomm Snapdragon 875
Qualcomm Snapdragon 875 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2840 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2420 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
91
Производительность в играх
98
Энергоэффективность
98
Итоговая оценка
95
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
3709
AnTuTu Benchmark 8
669817
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|700 МГц
|Количество ALU
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман