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Qualcomm Snapdragon 875

Qualcomm Snapdragon 875

Qualcomm Snapdragon 875 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2840 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2420 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
91
Производительность в играх
98
Энергоэффективность
98
Итоговая оценка
95

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
3709
AnTuTu Benchmark 8
669817

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 875 c графикой Adreno 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 4 МБ
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 660
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 700 МГц
Количество ALU 640
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.1
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года
Класс Флагман

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 855 или Qualcomm Snapdragon 875
2. Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Qualcomm Snapdragon 875
3. Qualcomm Snapdragon 865 или Qualcomm Snapdragon 875
4. Samsung Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 875
5. Apple A14 Bionic или Qualcomm Snapdragon 875
6. HiSilicon Kirin 9000 или Qualcomm Snapdragon 875

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