Qualcomm Snapdragon 875 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2840 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2420 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1800 МГц.