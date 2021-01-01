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Snapdragon 888 Plus против Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 888 Plus
VS
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 888 Plus
Snapdragon 8 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 1007K vs 865K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888 Plus
vs
Snapdragon 8 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 218734 228047
GPU 326250 428067
Memory 153870 175864
UX 166641 171611
Total score 865577 1007359
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и Snapdragon 8 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2995 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 4 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 730
Архитектура Adreno 600 Adreno 700
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 512 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 200МП, 2x 64МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Snapdragon X65
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Декабрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8350-AC SM8450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

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