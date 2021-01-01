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Exynos 2200 против Snapdragon 8 Gen 1

Exynos 2200
VS
Snapdragon 8 Gen 1
Exynos 2200
Snapdragon 8 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
Snapdragon 8 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200
970047
Snapdragon 8 Gen 1 +3%
1003811
CPU - 228047
GPU - 428067
Memory - 175864
UX - 171611
Total score 970047 1003811
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота - 3000 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Adreno 730
Архитектура - Adreno 700
Частота GPU 1300 МГц -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Объем До 24 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП, 2x 64МП
Запись видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Snapdragon X65
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Декабрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели s5e9925 SM8450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

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