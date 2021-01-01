Exynos 2200 против Snapdragon 8 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|228047
|GPU
|-
|428067
|Memory
|-
|175864
|UX
|-
|171611
|Total score
|970047
|1003811
GeekBench 5
Single-Core Score
1108
Snapdragon 8 Gen 1 +12%
1238
Multi-Core Score
3549
3870
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|-
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 730
|Архитектура
|-
|Adreno 700
|Частота GPU
|1300 МГц
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП, 2x 64МП
|Запись видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Snapdragon X65
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|s5e9925
|SM8450
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
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