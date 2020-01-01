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Exynos 850 против Exynos 7885

Exynos 850
Exynos 850
VS
Exynos 7885
Exynos 7885

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 119K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Exynos 7885 +113%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Exynos 7885 +14%
1046
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Exynos 7885 +17%
140248

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7885

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 1300 МГц
Ядер - 2
FLOPS - 29 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7885

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