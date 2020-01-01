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Samsung Exynos 850

Samsung Exynos 850

Samsung Exynos 850 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 мая 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
21
Производительность в играх
12
Энергоэффективность
73
Итоговая оценка
33

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Geekbench 5 (многоядерный)
918
AnTuTu Benchmark 8
119634

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 850AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy A21s110228

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 850 c графикой Mali G52

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G52
Архитектура Bifrost
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

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