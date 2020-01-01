Samsung Exynos 850
Samsung Exynos 850 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 мая 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
21
Производительность в играх
12
Энергоэффективность
73
Итоговая оценка
33
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Geekbench 5 (многоядерный)
918
AnTuTu Benchmark 8
119634
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 850
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy A21s
|110228
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G52
|Архитектура
|Bifrost
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Класс
|Бюджетный
Сравнения с конкурентами
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 730
- Samsung Exynos 850 против Samsung Exynos 9610
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 710
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 675
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 712
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 660
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 450
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 665
- Samsung Exynos 850 против HiSilicon Kirin 710
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 730G
- Samsung Exynos 850 против Samsung Exynos 9611
- Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 720G