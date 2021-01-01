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Unisoc SC9863A против Helio P35

Unisoc SC9863A
VS
Helio P35
Unisoc SC9863A
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio P35

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A +1%
122422
Helio P35
121485
CPU 38316 36930
GPU 11742 15632
Memory 39056 29149
UX 32917 38919
Total score 122422 121485
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
139
Helio P35 +23%
171
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
633
Helio P35 +56%
989
Image compression - 66.55 Mpixels/s
Face detection - 9.05 images/s
Speech recognition - 16.55 words/s
Machine learning - 13.15 images/s
Camera shooting - 5.63 images/s
HTML 5 - 1.3 Mnodes/s
SQLite - 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU - 680 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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