Unisoc SC9863A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 ноября 2018 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A55 на 1600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1200 МГц.