Главная > Процессоры для смартфонов > Unisoc SC9863A: характеристики и тесты

Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 ноября 2018 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A55 на 1600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1200 МГц.

Производительность CPU
16
Производительность в играх
4
Энергоэффективность
38
Итоговая оценка
20

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
138
Multi-Core Score
614

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Unisoc SC9863A c графикой PowerVR GE8322

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм
TDP 3 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322
Архитектура Rogue
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 128
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Helio A22 vs Unisoc SC9863A
2. Snapdragon 660 vs Unisoc SC9863A
3. Snapdragon 435 vs Unisoc SC9863A
4. Snapdragon 625 vs Unisoc SC9863A
5. Snapdragon 450 vs Unisoc SC9863A
6. Snapdragon 665 vs Unisoc SC9863A
7. Helio P22 vs Unisoc SC9863A
8. Snapdragon 439 vs Unisoc SC9863A
9. Kirin 710 vs Unisoc SC9863A
10. Helio P60 vs Unisoc SC9863A
11. Exynos 9611 vs Unisoc SC9863A
12. Helio G80 vs Unisoc SC9863A
13. Exynos 850 vs Unisoc SC9863A
14. Helio G25 vs Unisoc SC9863A
15. Helio G35 vs Unisoc SC9863A

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях