Unisoc SC9863A
Unisoc SC9863A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 ноября 2018 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A55 на 1600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1200 МГц.
Производительность CPU
16
Производительность в играх
4
Энергоэффективность
38
Итоговая оценка
20
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
138
Multi-Core Score
614
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Unisoc SC9863A c графикой PowerVR GE8322
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|TDP
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Архитектура
|Rogue
|Вычислительных блоков
|4
|Шейдерных блоков
|128
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный