HiSilicon Kirin 659 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2017 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2360 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.