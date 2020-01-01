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HiSilicon Kirin 659

HiSilicon Kirin 659

HiSilicon Kirin 659 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2017 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2360 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.

Производительность CPU
21
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
43
Итоговая оценка
31

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
194
Geekbench 5 (многоядерный)
894

Смартфоны

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Смартфоны с Kirin 659AnTuTu v8
1. Huawei Honor 9 Lite-
2. Huawei P20 Lite-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 659 c графикой Mali-T830 MP2

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard
Частота GPU 900 МГц
Ядер 2
FLOPS 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Шина 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года
Класс Средний класс

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