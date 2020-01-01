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HiSilicon Kirin 710A

HiSilicon Kirin 710A

HiSilicon Kirin 710A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 24 июня 2020 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.

Производительность CPU
29
Производительность в играх
19
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
34

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1166
AnTuTu Benchmark 8
162918

Смартфоны

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Смартфоны с Kirin 710AAnTuTu v8
1. Huawei Honor 10X Lite162878
2. Huawei P Smart 2021158962
3. Huawei Honor 9C157016
4. Huawei Honor Play 4T156001

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 710A c графикой Mali-G51

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ
Кэш L2 512 КБ
Техпроцесс 14 нм
TDP 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G51
Архитектура Bifrost
Частота GPU 1000 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 64
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года
Класс Средний класс

Сравнения с конкурентами

1. Kirin 710A против Kirin 810
2. Kirin 710A против Snapdragon 665
3. Kirin 710A против Kirin 710
4. Kirin 710A против Exynos 9611
5. Kirin 710A против Kirin 710F
6. Kirin 710A против Helio G80
7. Kirin 710A против Snapdragon 460
8. Kirin 710A против Helio G85
9. Kirin 710A против Snapdragon 732G

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