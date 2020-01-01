HiSilicon Kirin 710A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 24 июня 2020 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.