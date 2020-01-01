HiSilicon Kirin 710A
HiSilicon Kirin 710A - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 24 июня 2020 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.
Производительность CPU
29
Производительность в играх
19
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
34
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1166
AnTuTu Benchmark 8
162918
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 710A
|AnTuTu v8
|1. Huawei Honor 10X Lite
|162878
|2. Huawei P Smart 2021
|158962
|3. Huawei Honor 9C
|157016
|4. Huawei Honor Play 4T
|156001
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|TDP
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|Шейдерных блоков
|64
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс