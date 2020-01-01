MediaTek Helio P90
MediaTek Helio P90 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 ноября 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A75 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
36
Производительность в играх
23
Энергоэффективность
52
Итоговая оценка
37
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1503
AnTuTu Benchmark 8
220657
Смартфоны
|Смартфоны с Helio P90
|AnTuTu v8
|1. Oppo Reno 3
|340158
|2. Oppo Reno Z
|213657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|970 МГц
|Ядер
|3
|FLOPS
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P90