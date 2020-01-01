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MediaTek Helio P90

MediaTek Helio P90

MediaTek Helio P90 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 ноября 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A75 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
36
Производительность в играх
23
Энергоэффективность
52
Итоговая оценка
37

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1503
AnTuTu Benchmark 8
220657

Смартфоны

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Смартфоны с Helio P90AnTuTu v8
1. Oppo Reno 3340158
2. Oppo Reno Z213657

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio P90 c графикой PowerVR GM9446

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446
Архитектура PowerVR Rogue
Частота GPU 970 МГц
Ядер 3
FLOPS 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6779
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90

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