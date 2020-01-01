MediaTek Helio P90 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 ноября 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A75 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex A55 на 2000 МГц.