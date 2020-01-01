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MediaTek MT6737

MediaTek MT6737

MediaTek MT6737 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2016 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1300 МГц.

Производительность CPU
10
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
28
Итоговая оценка
19

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
40292
Geekbench 5 (одноядерный)
129
Geekbench 5 (многоядерный)
435

Смартфоны

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Смартфоны с MediaTek MT6737AnTuTu v8
1. Motorola Moto E4 Plus-
2. Samsung Galaxy J2 Prime-
3. Huawei Y3 (2017)-
4. Huawei Y5 (2017)-
5. ASUS ZenFone 3 Max-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Медиатек MT6737 c графикой Mali-T720 MP2

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4
Частота 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2
Архитектура Midgard
Частота GPU 500-650 МГц
Ядер 2
FLOPS 34 Гфлопс
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 640 МГц
Шина 1x 32 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.1
Навигация GPS

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6737
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737

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