MediaTek MT6737
MediaTek MT6737 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2016 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1300 МГц.
Производительность CPU
10
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
28
Итоговая оценка
19
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
40292
Geekbench 5 (одноядерный)
129
Geekbench 5 (многоядерный)
435
Смартфоны
|Смартфоны с MediaTek MT6737
|AnTuTu v8
|1. Motorola Moto E4 Plus
|-
|2. Samsung Galaxy J2 Prime
|-
|3. Huawei Y3 (2017)
|-
|4. Huawei Y5 (2017)
|-
|5. ASUS ZenFone 3 Max
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|500-650 МГц
|Ядер
|2
|FLOPS
|34 Гфлопс
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|640 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6737
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6737