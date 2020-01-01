Qualcomm Snapdragon 835
Qualcomm Snapdragon 835 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 ноября 2016 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A73) на 2450 МГц и 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A53) на 1900 МГц.
Производительность CPU
42
Производительность в играх
51
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
51
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
AnTuTu Benchmark 8
281291
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 835
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Mi Mix 2
|281934
|2. OnePlus 5T
|281634
|3. Xiaomi Mi 6
|271634
|4. LG V30
|216509
|5. Sony Xperia XZ1
|194705
|6. OnePlus 5
|-
|7. Sony Xperia XZ Premium
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|710 МГц
|Количество ALU
|256
|FLOPS
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8998
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
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