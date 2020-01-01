Qualcomm Snapdragon 835 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 ноября 2016 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A73) на 2450 МГц и 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A53) на 1900 МГц.