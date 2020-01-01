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Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 ноября 2016 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A73) на 2450 МГц и 4 ядра Kryo 280 (Cortex-A53) на 1900 МГц.

Производительность CPU
42
Производительность в играх
51
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
51

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
AnTuTu Benchmark 8
281291

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 835AnTuTu v8
1. Xiaomi Mi Mix 2281934
2. OnePlus 5T281634
3. Xiaomi Mi 6271634
4. LG V30216509
5. Sony Xperia XZ1194705
6. OnePlus 5-
7. Sony Xperia XZ Premium-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 835 c графикой Adreno 540

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8
Частота 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A
Кэш L1 128 КБ
Кэш L2 2 МБ
Техпроцесс 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 710 МГц
Количество ALU 256
FLOPS 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года
Класс Флагман
Номер модели MSM8998
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835

Сравнения с конкурентами

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