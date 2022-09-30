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Snapdragon 835 против Helio G99

Snapdragon 835
VS
Helio G99
Snapdragon 835
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 74% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.1 Гбит/с)
  • На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 377K vs 314K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 835
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 835
314143
Helio G99 +20%
377891
CPU 82968 103872
GPU 105394 84760
Memory 49513 85275
UX 75726 100549
Total score 314143 377891
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 835
388
Helio G99 +45%
562
Multi-Core Score
Snapdragon 835
1729
Helio G99 +7%
1846
Image compression 98.3 Mpixels/s 114.8 Mpixels/s
Face detection 13.3 images/s 14.3 images/s
Speech recognition 31.5 words/s 36.1 words/s
Machine learning 24.1 images/s 30.2 images/s
Camera shooting 14.5 images/s 16.4 images/s
HTML 5 1.99 Mnodes/s 1.73 Mnodes/s
SQLite 546.1 Krows/s 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 835
1130
Helio G99 +21%
1363
Stability - 99%
Graphics test 6 FPS 8 FPS
Score 1130 1363

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 710 МГц 1100 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 32
FLOPS 558 Гфлопс 278 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 650 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Май 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 MT6789
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт MediaTek Helio G99

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Комментарии

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Иван Попочкин 30 сентября 2022 20:15
Это когда флагман обосрался.
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