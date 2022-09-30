Snapdragon 835 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 74% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.1 Гбит/с)
- На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G99
- Более новый - выпущен на 5 лет и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 55%)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 377K vs 314K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|82968
|103872
|GPU
|105394
|84760
|Memory
|49513
|85275
|UX
|75726
|100549
|Total score
|314143
|377891
GeekBench 5
Single-Core Score
388
Helio G99 +45%
562
Multi-Core Score
1729
Helio G99 +7%
1846
|Image compression
|98.3 Mpixels/s
|114.8 Mpixels/s
|Face detection
|13.3 images/s
|14.3 images/s
|Speech recognition
|31.5 words/s
|36.1 words/s
|Machine learning
|24.1 images/s
|30.2 images/s
|Camera shooting
|14.5 images/s
|16.4 images/s
|HTML 5
|1.99 Mnodes/s
|1.73 Mnodes/s
|SQLite
|546.1 Krows/s
|599.6 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|8 FPS
|Score
|1130
|1363
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Valhall
|Частота GPU
|710 МГц
|1100 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|32
|FLOPS
|558 Гфлопс
|278 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 682
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 650 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|MT6789
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт MediaTek Helio G99
Опрос
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