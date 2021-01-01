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Unisoc Tiger T700

Unisoc Tiger T700

Unisoc Tiger T700 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 26 марта 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
27
Производительность в играх
15
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
32

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc Tiger T700
188960
CPU 67597
GPU 36709
Memory 37643
UX 44936
Total score 188960

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
351
Multi-Core Score
1314

Смартфоны

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Смартфоны с Tiger T700AnTuTu v8
1. Motorola Moto G20145676

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Tiger T700 c графикой ARM Mali-G52 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм
TDP 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
FLOPS 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 665 или Tiger T700
2. Snapdragon 865 или Tiger T700
3. Snapdragon 720G или Tiger T700
4. Helio G80 или Tiger T700
5. Snapdragon 662 или Tiger T700
6. Snapdragon 460 или Tiger T700
7. Helio G85 или Tiger T700
8. Helio G35 или Tiger T700

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