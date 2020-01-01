Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц или Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.