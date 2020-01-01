AMD Ryzen 7 2700 против Ryzen 5 2600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц или Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
Ryzen 5 2600X +5%
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +12%
3395
3035
Passmark CPU (одноядерный)
2181
Ryzen 5 2600X +9%
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +12%
15502
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
937
Ryzen 5 2600X +10%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 2700 +11%
6354
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|19 апреля 2018
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|229 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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