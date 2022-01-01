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AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 5700X
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 5700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X +17%
1537
Ryzen 5 3600
1309
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X +49%
14297
Ryzen 5 3600
9593
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 Matisse
Номер модели Vermeer -
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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