Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
44
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1234 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 11% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +24%
1610
1295
Cinebench R23 (многоядерный)
8367
Ryzen 5 3600 +13%
9423
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +37%
3525
2575
Passmark CPU (многоядерный)
14477
Ryzen 5 3600 +23%
17762
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +36%
1669
1230
Geekbench 5 (многоядерный)
6453
Ryzen 5 3600 +5%
6783
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Matisse
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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