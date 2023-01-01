AMD Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 7 7700
Что лучше: AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.4 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 7 7700 на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +13%
2139
1891
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +30%
22782
17586
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +10%
2249
2043
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +29%
16250
12643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|44x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Критическая температура
|89°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|4
|4
|Вычислительные блоки
|2
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Сайт AMD Ryzen 7 7700
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|28
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