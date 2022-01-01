AMD Ryzen 7 7700
Ryzen 7 7700 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1897
Cinebench R23 (многоядерный)
17551
Geekbench 5 (одноядерный)
2047
Geekbench 5 (многоядерный)
12655
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Сокет
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28