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AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700

Ryzen 7 7700 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7700 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1897
Cinebench R23 (многоядерный)
17551
Geekbench 5 (одноядерный)
2047
Geekbench 5 (многоядерный)
12655

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raphael
Сокет AM5
Интегрированная графика Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 7700X
2. AMD Ryzen 7 7700 и Intel Core i7 13700
3. AMD Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600

Комментарии

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