Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700X
VS
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4) или Ryzen 7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 7700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +5%
2011
Ryzen 7 7700
1915
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +13%
20058
Ryzen 7 7700
17700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +5%
2167
Ryzen 7 7700
2073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +12%
14338
Ryzen 7 7700
12779
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Raphael
Сокет AM5 AM5
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 4.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 70 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7700X -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 7700X
2. Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 7 7700X
3. Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 7 7700X
4. AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 7 7700X
5. AMD Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 7700X
6. AMD Ryzen 5 7600 против Ryzen 7 7700

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 7700 или Ryzen 7 7700X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры