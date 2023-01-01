AMD Ryzen 7 7840U против Ryzen 7 6800H
Что лучше: AMD Ryzen 7 7840U на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1920 и 1623 балла
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7840U +17%
1837
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840U +1%
14846
14753
Passmark CPU (одноядерный)
3278
Passmark CPU (многоядерный)
23944
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840U +18%
1927
1639
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840U +4%
10478
10071
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|3 мая 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|-
|Техпроцесс
|4 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP8
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|15-30 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|1500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2700 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7840U
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2