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AMD Ryzen 7 7840U

AMD Ryzen 7 7840U
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 15-30 Вт
  • Размер транзистора: 4 нанометров
Ryzen 7 7840U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP8, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 780M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7840U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1810
Cinebench R23 (многоядерный)
14823
Geekbench 5 (одноядерный)
1920
Geekbench 5 (многоядерный)
10335
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7840U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 3 мая 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд
Техпроцесс 4 нанометров
Сокет FP8
Энергопотребление (TDP) 15-30 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2700 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 256 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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