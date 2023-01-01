AMD Ryzen 7 7840U

Ядер: 8

8 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 15-30 Вт

15-30 Вт Размер транзистора: 4 нанометров

Ryzen 7 7840U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP8, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 780M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.