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Intel Core i7 1370P против AMD Ryzen 7 7840U

Intel Core i7 1370P
VS
AMD Ryzen 7 7840U
Intel Core i7 1370P
AMD Ryzen 7 7840U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 7 7840U с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840U and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1370P
12946
Ryzen 7 7840U +15%
14846
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P +7%
11248
Ryzen 7 7840U
10478
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и AMD Ryzen 7 7840U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2023 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i7-1370P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 1.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.4 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1744 FP8
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15-30 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 780M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2700 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7840U
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1370P Сайт AMD Ryzen 7 7840U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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