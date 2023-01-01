AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2250 и 1327 баллов
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1309
Ryzen 7 7800X3D +63%
2139
Cinebench R23 (многоядерный)
18512
Ryzen 7 7800X3D +23%
22782
Passmark CPU (одноядерный)
2704
Passmark CPU (многоядерный)
32740
Geekbench 5 (одноядерный)
1319
Ryzen 7 7800X3D +71%
2249
Geekbench 5 (многоядерный)
12006
Ryzen 7 7800X3D +35%
16250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|24
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|44x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|3.8 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM4
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|120 Вт
|Критическая температура
|95°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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