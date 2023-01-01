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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 7800X3D
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 7800X3D

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X3D and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2250 и 1825 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +13%
25792
Ryzen 7 7800X3D
22782
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +13%
18348
Ryzen 7 7800X3D
16250
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 7800X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Vermeer) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 44x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 4.15 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Сокет AM4 AM5
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 120 Вт
Критическая температура 95°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5950X
н/д
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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