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AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 5950X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
636
Cinebench R20 (многоядерный)
10044
Geekbench 5 (одноядерный)
1707
Geekbench 5 (многоядерный)
17364

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 8 октября 2020
Цена в момент релиза 799 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 32
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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Комментарии

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