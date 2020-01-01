AMD Ryzen 9 5950X
Ryzen 9 5950X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
636
Cinebench R20 (многоядерный)
10044
Geekbench 5 (одноядерный)
1707
Geekbench 5 (многоядерный)
17364
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|Количество потоков
|32
|Частота
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
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