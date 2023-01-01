AMD Ryzen 9 7950X3D против Ryzen 9 5950X
Что лучше: AMD Ryzen 9 7950X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.7) или Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X3D
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2308 и 1825 баллов
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X3D +36%
2177
1606
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +47%
37795
25792
Passmark CPU (одноядерный)
3456
Passmark CPU (многоядерный)
45806
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X3D +27%
2295
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +50%
27487
18348
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Нет
Процессор
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|32
|32
|Частота
|4.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|42x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|89°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|-
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|128
|-
|TMUs
|8
|-
|ROPs
|4
|-
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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