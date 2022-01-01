AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 7 6800HS
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Rembrandt
|Сокет
|FP7
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|2000 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Количество каналов
|4
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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