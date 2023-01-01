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AMD Ryzen 7 7735HS против Ryzen 7 6800HS

AMD Ryzen 7 7735HS
VS
AMD Ryzen 7 6800HS
AMD Ryzen 7 7735HS
AMD Ryzen 7 6800HS

Что лучше: AMD Ryzen 7 7735HS на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.8) или Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800HS and 7735HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 1% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7735HS и Ryzen 7 6800HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.75 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс
Ryzen 7 6800HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7735HS Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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