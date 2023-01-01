AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 7 7735HS
Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 7 7735HS на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.75 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1548
Cinebench R23 (многоядерный)
13973
Passmark CPU (одноядерный)
3330
Passmark CPU (многоядерный)
23854
Geekbench 5 (одноядерный)
1534
Geekbench 5 (многоядерный)
9147
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.75 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon 680M
|Частота GPU
|2000 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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