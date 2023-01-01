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AMD Ryzen 7 7735HS

AMD Ryzen 7 7735HS
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 35-54 Вт
  • Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 7 7735HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4750 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7735HS в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
15306
Geekbench 5 (одноядерный)
1692
Geekbench 5 (многоядерный)
10936
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.75 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров
Сокет FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Ryzen 9 6900HX или Ryzen 7 7735HS
2. Ryzen 7 6800H или Ryzen 7 7735HS
3. Ryzen 9 6900HS или Ryzen 7 7735HS
4. Ryzen 7 6800HS или Ryzen 7 7735HS
5. Ryzen 9 7940HS или Ryzen 7 7735HS
6. Ryzen 7 7840HS или Ryzen 7 7735HS
7. Ryzen 5 7640HS или Ryzen 7 7735HS
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