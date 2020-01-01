AMD Ryzen Threadripper 3970X против Threadripper 3960X
Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3970X на 3.7 ГГц или Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
- Имеет на 8 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
17139
13477
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
64050
54669
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
25669
21929
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|25 ноября 2019
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|1999 долларов
|1399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Номер модели
|-
|3960X
|Сокет
|sTRX4
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|24
|Количество потоков
|64
|48
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|23.5 млрд
|23.5 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|68°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|64
|64
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