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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 6800H

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 33% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 3.686 терафлопс
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1523
Ryzen 7 6800H
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12044
Ryzen 7 6800H
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1742
Ryzen 7 6800H
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro
12492
Ryzen 7 6800H
н/д
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 768
TMUs 128 48
ROPs 64 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro +41%
5.2 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ -
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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