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Apple M1 Pro

Apple M1 Pro

M1 Pro - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Pro GPU (16-core).

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M1 Pro в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
12346
Geekbench 5 (одноядерный)
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
12785

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M1 Pro

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 18 октября 2021
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 10
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц
Шейдерные блоки 2048
TMUs 128
ROPs 64
TGP 30 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Конкуренты

1. Apple M1 Pro или Intel Core i7 9750H
2. Apple M1 Pro или Intel Core i9 9880H
3. Apple M1 Pro или Intel Core i7 1165G7
4. Apple M1 Pro или Intel Core i7 1185G7
5. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 7 5800H
6. Apple M1 Pro или Intel Core i9 11980HK
7. Apple M1 Pro или Apple M1
8. Apple M1 Pro или Intel Core i9 11900H
9. Apple M1 Pro или M1 Max

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