Apple M1 Pro
M1 Pro - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Pro GPU (16-core).
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
12346
Geekbench 5 (одноядерный)
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
12785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|10
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|TMUs
|128
|ROPs
|64
|TGP
|30 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
5.2 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет