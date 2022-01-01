Apple M2 против M1 Pro
Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.0 ГГц или M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 102.4 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|6 июня 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|500 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|TMUs
|64
|128
|ROPs
|32
|64
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|-
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