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Apple M2 против M1 Pro

Apple M2
VS
Apple M1 Pro
Apple M2
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.0 ГГц или M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Apple M2
100
M1 Pro
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 102.4 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +14%
1720
M1 Pro
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8674
M1 Pro +39%
12018
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
н/д
M1 Pro
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
10577
M1 Pro +18%
12451
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и M1 Pro

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 6 июня 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 8 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 33.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 1024 2048
TMUs 64 128
ROPs 32 64
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Комментарии

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