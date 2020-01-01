Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 3 3100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2279
Ryzen 3 3100 +1%
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +9%
2616
2399
Passmark CPU (многоядерный)
8847
Ryzen 3 3100 +30%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
1099
Ryzen 3 3100 +2%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
4172
Ryzen 3 3100 +13%
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-10100
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
6 (25%)
18 (75%)
Всего проголосовало: 24
Конкуренты
- Core i5 10500 против Core i3 10100
- Core i5 10400 против Core i3 10100
- Ryzen 5 3400G против Core i3 10100
- Core i3 10300 против Core i3 10100
- Core i3 10110U против Core i3 10100
- Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 3100
- Ryzen 5 3600X против Ryzen 3 3100
- Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 3100
- Core i3 10110U против Ryzen 3 3100