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Intel Core i5 10400 против i3 12100

Intel Core i5 10400
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 10400
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1118 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 8% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10400
1123
Core i3 12100 +48%
1663
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400
2574
Core i3 12100 +38%
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400
12280
Core i3 12100 +12%
13734
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400
1114
Core i3 12100 +51%
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400
5941
Core i3 12100 +10%
6520
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-10400 i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10400 +9%
0.38 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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