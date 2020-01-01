Что лучше: Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.