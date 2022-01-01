Intel Core i3 12100
Core i3 12100 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 730, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1674
Cinebench R23 (многоядерный)
8114
Passmark CPU (одноядерный)
3562
Passmark CPU (многоядерный)
13915
Geekbench 5 (одноядерный)
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
6591
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i3-12100
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|TMUs
|48
|ROPs
|24
|Вычислительные блоки
|24
|TGP
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.35 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20