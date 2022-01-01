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Intel Core i3 12100

Intel Core i3 12100

Core i3 12100 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 730, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 12100 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1674
Cinebench R23 (многоядерный)
8114
Passmark CPU (одноядерный)
3562
Passmark CPU (многоядерный)
13915
Geekbench 5 (одноядерный)
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
6591

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 12100

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i3-12100
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
Шейдерные блоки 192
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 24
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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