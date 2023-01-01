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Intel Core i5 1335U против i5 1135G7

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1335U
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1313 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +28%
1719
Core i5 1135G7
1348
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +45%
7368
Core i5 1135G7
5073
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +28%
1695
Core i5 1135G7
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +59%
7401
Core i5 1135G7
4648
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i5-1335U i5-1135G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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