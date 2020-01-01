Core i5 1135G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 80EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.