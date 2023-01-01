Главная > Сравнения CPU > Core i5 13400 vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 13400 против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 13400
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i5 13400
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 13400
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400 +17%
1809
Ryzen 5 5600X
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +39%
16434
Ryzen 5 5600X
11848
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400 +15%
3871
Ryzen 5 5600X
3369
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400 +20%
26472
Ryzen 5 5600X
21993
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i5-13400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 13400
0.35 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Core i5 13400 vs Core i7 12700K
2. Core i5 13400 vs Core i5 12400
3. Core i5 13400 vs Core i5 13600
4. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 7 3700X
5. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 5 5600G
6. Ryzen 5 5600X vs Core i5 12400F
7. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 7 5700X
8. Ryzen 5 5600X vs Core i5 13600K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 13400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры