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AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 5 5600X
VS
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 5600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +3%
1536
Ryzen 5 5600
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +7%
11787
Ryzen 5 5600
11005
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +4%
3343
Ryzen 5 5600
3208
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +2%
21951
Ryzen 5 5600
21559
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +8%
1651
Ryzen 5 5600
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +16%
8872
Ryzen 5 5600
7674
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600X Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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