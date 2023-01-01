Intel Core i5 13500HX против AMD Ryzen 7 7840HS
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500HX на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7840HS с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7840HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1650
Cinebench R23 (многоядерный)
12883
Geekbench 5 (одноядерный)
1790
Ryzen 7 7840HS +5%
1874
Geekbench 5 (многоядерный)
13255
Ryzen 7 7840HS +3%
13590
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i5-13500HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Radeon 780M
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2900 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|16
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500HX
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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