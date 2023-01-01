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Intel Core i5 1350P против i5 1250P

Intel Core i5 1350P
VS
Intel Core i5 1250P
Intel Core i5 1350P
Intel Core i5 1250P

Что лучше: Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1250P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1350P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1250P and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P +16%
8989
Core i5 1250P
7771
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и i5 1250P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-P
Номер модели i5-1350P i5-1250P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 16
Частота 1.9 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
Core i5 1250P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i5 1250P
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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4. Core i7 1260P или Core i5 1250P
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6. Core i7 1250U или Core i5 1250P
7. Core i7 1255U или Core i5 1250P
8. Core i5 1245U или Core i5 1250P

Комментарии

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