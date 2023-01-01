Intel Core i5 1350P против i5 1250P
Что лучше: Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1250P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1350P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Cinebench R23 (многоядерный)
9281
Passmark CPU (одноядерный)
3419
Passmark CPU (многоядерный)
18319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1350P +6%
1685
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P +16%
8989
7771
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-1350P
|i5-1250P
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|20-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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